МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Европейский союз запретил импорт российской нефти по морю, и Организация стран-экспортеров нефти и сотрудничающие с ней государства (группа ОПЕК+) решили придерживаться решения о сокращении добычи черного золота, в результате чего ситуация на нефтяном рынке стала хаотичной, пишет обозреватель Nihon Keizai Ямасита Синъити. То "золотое время", когда американские сланцевые месторождения возглавляли глобальное производство, а предложение определялось рыночными принципами, безвозвратно ушло, и сейчас мы видим новый порядок, в котором доминируют обстоятельства, окружающие страны-производители нефти, и геополитические риски. Американский инвестор предсказал рост напряженности между США и Европой

Журналист отметил, что цель этого "потолка" в 60 долларов за баррель, установленный для российской нефти ЕС, "Большой семеркой" и Австралией, прежде всего направлен на снижение доходов Москвы от продажи черного золота. Поскольку цена на основную российскую марку Urals в основном находится в диапазоне 60 долларов, вероятность "срабатывания" ограничения увеличилась, если сравнивать с предлагаемым изначально верхним пределом в 65-70 долларов. Кремль готов ответить на это запретом на экспорт, что, несомненно, приведет к сокращению поставок из России, особенно в ЕС.

Европа старается хоть как-то исправить и без того тупиковую ситуацию, увеличивая стремительными темпами импорт из США. Согласно данным американского Управления энергетической информации, общая стоимость экспорта из США в пять стран Евросоюза — среди них, включая Францию, Германию и Нидерланды, в январе-сентябре выросла в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, объемы, закупаемые Финляндией, увеличились более чем в два раза.

Обозреватель констатирует, что многие аналитики крайне пессимистично смотрят на то, как европейские власти полагаются на Вашингтон. В первую очередь это связано с непростой ситуацией вокруг сланцевых компаний: есть опасения по поводу возможности обеспечить экспортные мощности. В сентябре произошло ощутимое восстановление американского производства, и, как ожидается, оно останется на рекордном уровне в 2023 году, однако основная проблема заключается в замедлении темпов роста.

По мнению японского журналиста, инициатива на сегодняшний день переходит к ОПЕК, который возвращает себе прежние позиции".

"Сланцевые технологии привели к тому, что западные страны стали меньше зависеть от ближневосточного региона и меньше подвергаться геополитическим рискам. Увеличение влияния картеля ОПЕК может вернуть мировой рынок нефти к тому же состоянию, в котором он находился десять лет назад", — отметил Синъити.

Увеличение и сокращение сланцевой добычи было связано с рыночными ценами, и в результате предложение черного золота отражало рыночные принципы. Однако, когда ведущую роль играет ОПЕК, большее влияние начинает оказывать ситуация в нефтедобывающих странах.

Они стремятся поддержать нефтяные цены, но у других государств, кроме Саудовской Аравии и ОАЭ, мало возможностей для наращивания добычи. Естественно, решение о ее сокращении учитывает обстоятельства, в которых находятся страны-производители нефти.

Произошел переход от эпохи, когда рыночные силы играли значительную роль в поставках черного золота и ценах на него, к периоду, когда в центре внимания находится ситуация в нефтедобывающих странах и геополитические риски, связанные, в частности, с Россией, пишет автор статьи.

"В труднопредсказуемой хаотичной ситуации прогноз Уолл-стрит по рынку на следующий год также выглядит неубедительно", — подытожил Синъити.

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