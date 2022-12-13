МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Иран получил доход в 34 миллиарда долларов от экспорта нефти за период с марта (21 марта в Иране наступает новый год) по ноябрь 2022 года, передает агентство Tasnim. Инвестор объяснил решение США разрешить Chevron добычу нефти в Венесуэле

"Нефтяной доход Ирана за семь месяцев текущего года (1401 года по иранскому календарю, он начался 21 марта 2022 года – ред.) составил около 34 миллиардов долларов, что лишь на 5 миллиардов долларов меньше всего дохода Ирана от нефти в 2021 году (март 2021 – март 2022 года — ред.)", – говорится в сообщении агентства.

Там уточняется, что среднемесячный доход Ирана от продажи нефти в прошлом году составлял 3,25 миллиарда долларов, а в течение последних месяцев 2022 года — 4,85 миллиарда долларов, показывая рост на 49%.

По прогнозам, как отмечает агентство, нефтяной доход Ирана в 2022 году может достигнуть 58 миллиардов долларов.