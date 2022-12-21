МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Нефтяной рынок в 2022 году был крайне нервным: если поначалу ожидания по ограничению поставок сырья из России подбрасывали котировки выше 130 долларов, то к концу года страх глобальной рецессии перевесил и цены ушли ниже 80 долларов за баррель. Опрошенные РИА Новости эксперты склоняются к тому, что в 2023 году цены на нефть в среднем останутся в районе 80 долларов. Потолок стал полом. Сколько будет стоить нефть для мира и для России

"Основной фактор, определивший поведение рынка в 2022 году, — это антироссийские санкции. И даже не сами санкции — в течение года реальных рестрикций в отношении российских энергоносителей было введено немного и на некритичных рынках. Куда более значительное влияние оказало ожидание этих санкций", — сказал руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

Волатильность котировок будет и дальше определяться развитием ситуации на мировой арене, как политической, так и экономической, полагает партнер департамента инвестиций и рынков капитала Kept Олег Жирнов. Кроме того, краткосрочно цены на нефть будут чувствительны к ожиданиям рецессии в ведущих странах-потребителях.

СЮДА ПЕРЕКОС, ТУДА ПЕРЕКОС

Мировые производители нефти весь 2022 год пытались установить баланс на рынке. Дефицит предложения нефти в конце 2021 — начале 2022 года был связан, прежде всего, с недооценкой темпов восстановления спроса после пандемии и проблем в логистике, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Недостаток сырья на рынке поддерживало и недоинвестирование отрасли, связанное с повсеместной увлеченностью ESG и попытками ограничить традиционные источники энергии.

Однако ситуация кардинально изменилась в третьем квартале, когда на рынке появился излишек в 1,1 миллиона баррелей в сутки, говорит директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин объяснил происходящее ужесточением коронавирусных ограничений в Китае и замедлением роста мировой экономики. "Дополнительно рынок дестабилизирует факт продаж Соединенными Штатами нефти из стратегических резервов", — добавил он, отметив, что в декабре стратегические запасы в США упали до минимума с февраля 1984 года.

Но все же главным потрясением стало изменение структуры рынка на фоне активного перенаправления экспортных поставок российской нефти. Импорт из России существенно нарастили азиатские страны, в частности Китай и Индия, при этом поставки сократились в большую часть развитых стран Европы и США, напомнил консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.

ОПЕК+ В ДЕЙСТВИИ

Вместе с тем в начале и в середине года альянс ОПЕК+, несмотря на ценовые колебания и риски сбоя поставок российской нефти, не торопился влиять на рынок и постепенно наращивал добычу, утверждая, что спрос и предложение сбалансированы, а рост цен вызван спекуляциями на бирже.

Вопреки давлению США, которые надеялись на ближневосточную нефть взамен российской, в октябре альянс и вовсе принял решение о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября и до конца 2023 года.

Тем не менее ожидается, что фактическое снижение производства нефти будет ниже, так как из-за ряда физических ограничений страны ОПЕК+ и так добывают значительно меньше определенного сделкой уровня. Саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман отмечал, что реальное сокращение добычи составит 1-1,1 миллиона баррелей в сутки. Поэтому котировки быстро пришли в равновесие после объявления о снижении квоты.

Низкие цены на нефть невыгодны странам, входящим в ОПЕК+, так как это скажется на их бюджетах. Поэтому, пояснил Скрябин, в 2023 году они продолжат прикладывать усилия, чтобы стоимость барреля не опускалась ниже 80 долларов.

ЦЕНЫ ВЫШЕ ПОТОЛКА

В целом, по мнению экспертов, проявившиеся в этом году на рынке нефти вызовы останутся и в следующем году. Помимо угрозы рецессии, оказывать влияние могут и непредсказуемые факторы — локальные конфликты или пандемия. Кроме того, сокращение стратегических резервов США создало достаточный объем отложенного спроса, порядка 100 миллионов баррелей, по оценкам Скрябина. В будущем эти изъятия нужно будет восполнять.

Одним из ключевых факторов увеличения цены на нефть в 2023 году могут выступить эмбарго ЕС и лимит цен на морские поставки российской нефти. Обе меры вступили в силу 5 декабря, но их эффект будет заметен как раз в начале года. Власти России не раз заявляли, что страна не будет поставлять нефть государствам, поддержавшим потолок цены на нефть, а это, в свою очередь, может привести к снижению добычи в стране и дефициту нефти на рынке.

По мнению директора по исследованиям "Выгон Консалтинг" Марии Беловой, цены на нефть могут как значительно вырасти в первом квартале — до 140 долларов за баррель на фоне действия эмбарго на российские нефть и нефтепродукты, так и опускаться ниже 80 долларов за баррель из-за глобальной рецессии.

Она добавила, что в целом в будущем году рынок нефти будет сбалансирован, но с небольшим перевесом в сторону спроса. Из комментария Беловой следует, что он будет выше предложения примерно на 300 тысяч баррелей в сутки.

Цены будет поддерживать недоинвестирование отрасли, которое не позволит нарастить добычу, особенно если российская нефть уйдет с западного рынка, отметил Галактионов ("БКС Мир инвестиций"). По его мнению, средний уровень цен окажется в диапазоне 70-80 долларов за баррель Brent. А Скрябин (УК "Альфа-Капитал") называет диапазон чуть выше — 80-90 долларов в среднем по году.

Вопрос коронавирусных ограничений в Китае и вовсе делает путь восстановления спроса непредсказуемым. По мнению Канищева (научный центр "Ансельм"), если республика сможет полностью выйти из них, это вызовет резкий скачок цен, однако средняя цена нефти по году сформируется около 80 долларов.