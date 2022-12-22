МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Потолок цен на российскую нефть не коснется нефтепродуктов, прибывших до 1 апреля и загруженных в танкеры до 5 февраля, не подпадают под действие потолка цен на нефть, заявили в Министерстве финансов США. Спекулянты готовятся к кризису: о чем предупреждают нефть и золото

"Американские поставщики могут продолжать оказывать услуги, связанные с морской перевозкой нефтепродуктов российского происхождения, приобретенных по цене выше предельной, при условии, что нефтепродукты погружены на судно в порту погрузки для морской перевозки до 12:01 по восточному стандартному времени 5 февраля 2023 года и выгружены в порту назначения до 12:01 по восточному летнему времени 1 апреля 2023 года", — следует из сообщения ведомства.

Ограничение стоимости российского "черного золота" на уровне 60 долларов за баррель, распространившееся на сырье, перевозимое морским путем, вступило в силу в странах ЕС, "Группы двадцати" и Австралии 5 декабря.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет поставлять нефть при противоречии экспорта национальным интересам.