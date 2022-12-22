МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Экспорт российской нефти Urals из портов в Балтийском море в декабре может сократиться на 20% после вступления в силу эмбарго ЕС и потолка цен. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои расчеты и данные трейдеров. Матвиенко назвала отказ Запада от российской нефти серьезной ошибкой

По словам трейдеров, Россия не смогла полностью перенаправить поставки нефти Urals на другие рынки, такие как Индия и Китай, и столкнулась с нехваткой подходящих судов.

Согласно данным трейдеров и расчетам Reuters, объем экспорта нефти Urals из балтийских портов РФ в этом месяце может сократиться до 5 млн тонн против 6 млн тонн в ноябре. Некоторые оценки предполагают падение экспорта до 4,7 млн тонн.