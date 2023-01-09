МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. США не нужен полный стратегический нефтяной резерв — текущий уровень запасов в нем позволяет обеспечить нефтеперерабатывающие мощности страны на 20 дней даже при полной остановке нефтедобычи, рассказал РИА Новости замдиректора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. "Русснефть" увеличила добычу нефти на примерно 3,4 процента в 2022 году

По данным Минэнерго США, стратегический резерв нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 декабря, сократился на 2,7 миллиона баррелей — до 372,4 миллиона. Показатель снижается еженедельно начиная с сентября 2021 года и сейчас находится на минимуме с декабря 1983 года. США заявляли в минувшем декабре, что намерены закупить 3 миллиона нефти в период с 1 по 28 февраля 2023 года.

Однако, по данным СМИ, Белый дом уже отклонил несколько предложений из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым сертификациям, поэтому, вероятно, закупка будет отложена.

"Потенциально стратегический нефтяной резерв может содержать порядка 730 миллионов баррелей нефти, однако такой уровень для обеспечения основной цели — обеспечения непрерывности поставок в случае чрезвычайных происшествий — не нужен. Нынешний уровень стратегических запасов позволяет обеспечить нефтеперерабатывающие мощности более чем на 20 дней даже при полной остановке нефтедобычи в США", — отметил Колобанов.

Технологически нефтяной резерв США формируется за счет нефти местного производства, хотя для его наполнения могут использоваться и схемы замещения с импортной нефтью, пояснил эксперт. Он напомнил, что в октябре американские власти заявили о намерении начать закупки нефти для стратегического резерва при цене в 67-72 доллара за баррель. Однако сейчас стоимость WTI с поставкой и "на день вперед", и "на месяц вперед" выше 76 долларов, то есть она не соответствует озвученным условиям.

При этом сам факт закупки нефти для заполнения хранилищ в США "будет поддерживать уровень цен во всем мире, а не только на локальном рынке", добавил Колобанов, так как это повышает глобальный спрос на сырье.