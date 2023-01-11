МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, снизились по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Запад производит энергию со знаком "минус" назло России

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 31 декабря — 6 января упали на 600 000 баррелей. Шесть аналитиков прогнозируют сокращение запасов, а пятеро — их увеличение. Оценки варьируются от —4,5 млн баррелей до +4,3 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 15.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, увеличились на 600 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —2,5 млн баррелей до +4 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе сократились на 700 000 баррелей. Оценки варьируются от —2,9 млн баррелей до +3,3 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, выросла на 5,2 процентного пункта, до 84,8%. Прогнозы варьируются от снижения на 1,6 процентного пункта до повышения на 9 процентных пунктов. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти на отчетной неделе на 14,9 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 1,8 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей, согласно источнику.