МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 января, выросли на 19 миллионов баррелей, или на 4,5%, — до 439,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. ЕС пока не обсуждает новый пакет антироссийских санкций, сообщил источник

Увеличение показателя стало максимальным с 2021 года, когда за неделю по 26 февраля запасы подскочили сразу на 21,6 миллиона баррелей.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов — на 2,2 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в США при этом уменьшился на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 371,6 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель снижается еженедельно начиная с сентября 2021 года и сейчас находится на минимуме с декабря 1983 года.

А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 27,8 миллиона баррелей с 25 миллионов.

Запасы бензина в США увеличились на 4,1 миллиона баррелей (на 1,8%), до 226,8 миллионов с уровня прошлой недели в 222,7 миллиона. Аналитики ждали роста лишь на 1,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов тем временем сократились на 1,1 миллиона баррелей (на 0,9%) и составили 117,7 миллиона. Прогнозировалось снижение на 0,5 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 января, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,2 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,1 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в октябре и ноябре составила 12,38 миллиона баррелей в сутки, а за весь прошлый год — в среднем 11,86 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 10 января повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в день — до 12,41 миллиона, также минэнерго установило прогноз на следующий год – 12,81 миллиона баррелей в день.