МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 января, неожиданно выросли — на 8,4 миллиона баррелей, или на 1,9%, — до 448 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов — на 0,6 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в США при этом не изменился и остался на уровне 371,6 миллиона баррелей, добавляет министерство. Ранее показатель снижался еженедельно начиная с сентября 2021 года, сейчас он находится на минимуме с декабря 1983 года.

А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 31,4 миллиона баррелей с 27,8 миллиона.

Запасы бензина в США увеличились на 3,5 миллиона баррелей (на 1,5%), до 230,3 миллиона с уровня прошлой недели в 226,8 миллиона. Аналитики ждали роста лишь на 2,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов тем временем сократились на 1,9 миллиона баррелей (на 1,6%) и составили 115,8 миллиона. Прогнозировался рост на 0,1 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 13 января, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и осталась на уровне 12,2 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,125 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в октябре составила 12,38 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре добыча составила также 12,38 миллиона баррелей, в декабре — 11,92 миллиона баррелей, а за весь прошлый год — в среднем 11,86 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 10 января повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в день — до 12,41 миллиона, также минэнерго установило прогноз на следующий год – 12,81 миллиона баррелей в день.