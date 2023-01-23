МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российские нефтекомпании будут обязаны не только не допускать наличия в их контрактах положения об ограничении цены, но и следить, чтобы их контрагенты при дальнейшей перепродаже нефти тоже не использовали потолок, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с проектом постановления правительства. США с союзниками договорились ввести два ценовых потолка на нефть из России

"Российские юридические и физические лица, поставляющие нефть на экспорт, не только будут "обязаны не допускать" наличия в контрактах положения об ограничении цены, но и "обеспечивать мониторинг соблюдения иностранными покупателями, в том числе и трейдерами, агентами" выполнения этого требования в случае дальнейшей перепродажи российской нефти", — пишет газета со ссылкой на источники, но не приводит прямых цитат. Проект соответствующего постановления подготовлен Минэнерго, в ближайшее время его согласуют в правительстве, сообщает издание.

В материале отмечается, что если мониторинг выявит случаи наличия контрактов с предельной ценой, то компании в течение пяти рабочих дней должны уведомить ФТС и Минэнерго. Фактически контролировать соблюдение указа президента об ответных мерах на ценовой потолок будет именно ФТС. Российских экспортеров обязуют направлять в службу в электронном виде контракты и документы, в соответствии с которыми определяется цена товара, а также письменное заявление, что в контрактах отсутствуют ссылки на потолок цен.

ФТС сможет запретить поставки сырья по контрактам с нарушениями, уведомив РЖД и "Транснефть". Запрет будет действовать до устранения нарушений. Штрафы или другие наказания пока не предусмотрены. Минэнерго ежемесячно будет запрашивать у экспортеров информацию об условиях их контрактов и на основе этих данных готовить ежеквартальные отчеты в профильную межведомственную рабочую группу, пишет газета. Экономист предупредил, что Запад обязательно снизит потолок цен на нефть

Президент России Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам — не ранее, точную дату определит правительство.

Минэнерго РФ поясняло, что этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают требования указа. Ведомству поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок. Подробности о порядке применения Россией ответа на потолок цен и о мониторинге цен, как анонсировало Минэнерго, будут в ближайшее время.