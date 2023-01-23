МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Государства-члены "Большой семерки" не могут прийти к консенсусу в части изменения лимита цены на нефть из России, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов. Российские нефтекомпании обяжут следить за перепродажей их нефти, пишут СМИ

Газета отметила, что некоторые страны ЕС, в частности, Польша и Эстония, поддерживают требование Украины снизить потолок цены на сырую нефть из России спустя два месяца после его установления.

"Однако… внутри G7 нет согласия по поводу необходимости изменения цены сейчас", — сказано в сообщении издания.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца, процедура пересмотра будет идти параллельно внутри ЕС и в рамках переговоров партнеров по G7. Отмечалось, что первый пересмотр запланирован в середине января 2023 года.