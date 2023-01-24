МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению во вторник днем после трех торговых дней роста ранее, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть слабо меняются

По состоянию на 13.49 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,08%, до 88,12 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,07%, до 81,56 доллара. В районе 12.30 мск нефть обеих марок начала дешеветь, максимальное снижение составляло примерно 0,8%.

Во вторник днем нефть дешевеет после трех торговых сессий роста подряд. Кроме того, в понедельник стоимость Brent впервые с начала зимы превысила 89 долларов за баррель.

По словам рыночного аналитика FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), которого цитирует портал Market Watch, рост нефтяных котировок опирался на оптимистичные ожидания восстановления экономики Китая, а также на ослабление доллара.

Кроме того, как отметил Отунуга, инвесторы также находятся в ожидании двухдневного заседания Федрезерва США, итоги которого будут опубликованы 1 февраля. По данным CME Group, более 98% аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятора на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75%.