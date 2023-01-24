МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть стабилизировались во вторник вечером после коррекционного снижения днем, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть стабилизировались во вторник

По состоянию на 17.43 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent символически растет на 0,01%, до 88,2 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,02%, до 81,64 доллара.

Нефть стабилизировалась после трех торговых сессий роста подряд и последующего за ним снижения во вторник утром и днем. Так, за три предыдущих торговых дня цена Brent увеличилась на 3,74%, WTI — на 2,76%. Утром и днем вторника стоимость снижалась в пределах 0,8%. Рынки продолжают оценивать перспективы роста спроса на этот вид сырья со стороны Китая.

"Китай откроется, и спрос будет расти, но, возможно, на этом пути будет несколько вспышек и колебаний", — считает глава отдела сырьевых товаров Investec Каллум Мак-Ферсон (Callum Macpherson), которого цитирует агентство Блумберг. "Вот почему рынок проявляет некоторую осторожность, но начинает возвращать себе уверенность", — заключил эксперт.