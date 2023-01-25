МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ограничение Западом предельной цены на российскую нефть привело к появлению дополнительных доходов у Индии и Китая, через которых Европа теперь получает российское сырье, поделился своей оценкой с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Эксперт допустил пересмотр размера потолка цен на российскую нефть

По данным международных аналитических компаний, Европа и Британия продолжают закупать российское сырье, но теперь делают это через посредников — Китай, Индию и другие азиатские страны. В частности, на Запад направляются смешанные нефтепродукты, которые производятся на китайских и индийских нефтеперерабатывающих заводах и содержат российскую нефть.

"Индия и Китай с удовольствием покупали в январе сырую нефть из России, перерабатывали ее на своих НПЗ оставляя добавочную стоимость в местной экономике, и продавали ее потом в Европу уже без риска попасть на санкции. По сути, потолок цены создает лишь перераспределение объемов нефти и газа, не убирая их с рынка", — сказал эксперт.

По словам Потавина, западные страны получают российские нефть и газ по низким ценам даже через промежуточные звенья. "Посредники обычно не поднимают в цене конечного потребителя, ориентируясь на введенную ценовую планку, а вынуждены опускать в цене поставщика товара", — объяснил он. Таким образом, то, что Китай или Индия закупают российские энергоносители по более низким ценам, означает, что потолок цен все же работает.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.