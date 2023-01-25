МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Долю "большой нефтесервисной четверки" (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger и Weatherford), которая ограничила свою деятельность в России, частично могут занять китайские компании, считают эксперты Kept. Бывший Baker Hughes в России будет инвестировать в собственные технологии

Россия активно импортозамещает зарубежные оборудование и технологии, но параллельно с этим российский бизнес находит партнеров в дружественных странах для получения доступа к наиболее сложным в локализации технологиям, пишут они в своем исследовании "Анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей российской промышленности в условиях геополитической турбулентности".

"В текущей ситуации китайские компании могут увеличить долю присутствия на российском рынке нефтесервиса, однако полное эффективное замещение за счет них по наиболее продвинутым технологиям может быть труднодостижимо", — пишут аналитики, также указывая на "снижение активности деятельности "большой нефтесервисной четверки" в стране.

В качестве зарубежных подрядчиков по нефтесервису, указано в исследовании, могут выступить компании Китая ZPEC, Kerui, Hilong Group, Jereh и другие, уже продолжительное время сотрудничающие с отечественными добывающими предприятиями.

Компании "большой нефтесервисной четверки" — Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger и Weatherford — в прошлом году ограничили свою деятельность в России, приостановив свои инвестиции в стране. В частности, первые две из них открыто сообщали о продаже своего бизнеса российскому менеджменту.