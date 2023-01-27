МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером более чем на 1%, рынки оценивают статистику по добыче и запасам этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 21.42 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,47%, до 86,18 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,17%, до 79,25 долларов.

Стоимость нефти может завершить эту неделю снижением, за предыдущие четыре дня марка Brent снизилась в цене на 0,14%, марка WTI — на 0,08%.

В среду были опубликованы данные минэнерго США, согласно которым добыча нефти в стране за неделю по 20 января не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и осталась на уровне 12,2 миллиона баррелей в день. Коммерческие запасы нефти при этом выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1%, — до 448,5 миллиона баррелей.

"Прогнозы хорошей погоды, высокий уровень добычи и хорошие уровни запасов способствуют резкому нисходящему импульсу", — цитирует портал MarketWatch аналитиков Sevens Report Research.

Ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 декабря их число сократилось на 4 — до 609 агрегатов.