ВАШИНГТОН, 2 фев — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США назвало ошибочным отчет об импорте в ноябре 2022 года нефтепродуктов в объеме 9 тысяч баррелей в сутки из России, уточнив, что они были импортированы из Казахстана. Минэнерго США заявило, что добыча нефти в стране за неделю не изменилась

"В январском (отчете) о ежемесячных поставках нефтепродуктов, который содержал данные на ноябрь 2022 года, мы сообщили об импорте 9 тысяч баррелей в сутки переработанных нефтепродуктов из России. Этот импорт был сообщен по ошибке. Переработанные (нефте)продукты, в действительности, были импортированы из Казахстана", — сообщило EIA в Twitter.

Там добавили, что находятся в процессе корректировки ошибки в опубликованных отчетах на сайте EIA.