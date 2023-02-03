МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают умеренно снижаться, сохраняя в целом стабильность, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.02 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,28%, до 81,95 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,21%, до 75,72 доллара.

Нефть чуть дешевеет после того, как регуляторы в США, Великобритании и зоне евро продолжили цикл повышения учётных ставок. Так, американская Федеральная резервная система повысила свою на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых, а Европейский и британский центробанки — на 0,5 п.п.

В целом же мировые финансовые и сырьевые рынки, в том числе нефтяной, сейчас в основном спокойны, поскольку такие шаги были давно ожидаемы.

Кроме того, трейдеры ждут недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США от американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company. Аналитики полагают, что за неделю по 27 декабря их число сократилось на четыре — до 609 агрегатов.