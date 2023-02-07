МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Турция в ближайшее время возобновит подачу нефти на экспортный терминал Джейхан, работа которого была приостановлена накануне после утреннего землетрясения, передает агентство Bloomberg со ссылкой на официальное лицо, знакомое с вопросом. Стоимость нефти растет после землетрясения в Турции и Сирии

"Турция приказала возобновить подачу нефти на экспортный терминал Джейхан на побережье Средиземного моря", — сообщает агентство со слов официального лица.

По его словам, поставки нефти через Джейхан начнутся в ближайшее время.

По данным агентства, в январе порт экспортировал более 1 миллиона баррелей в день, или 1% от мировых поставок.

Государственный оператор трубопроводов Botas приостановил подачу нефти на терминал в качестве меры предосторожности еще в понедельник утром, после первого из двух сильных землетрясений, произошедших в регионе.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. СМИ сообщали, что из-за землетрясения были приостановлены операции в крупном турецком нефтеналивном порту Джейхан. А в Сирии приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартус.