МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 83,63 доллара за баррель с прежних 83,1 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. Эксперт раскрыл цель смягчения потолка цен на российское топливо

При этом EIA оставило прогноз средней цены Brent на 2024 год без изменений — на уровне 77,57 доллара за баррель.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год был также повышен до 77,84 доллара за баррель с январской оценки в 77,18 доллара, а прогноз на 2024 год также остался без изменений на уровне 71,57 доллара за баррель.