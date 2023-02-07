Минэнерго США повысило прогноз нефти Brent на 2023 год
Минэнерго США повысило прогноз нефти Brent на 2023 год до 83,63 доллара за баррель
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 83,63 доллара за баррель с прежних 83,1 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
При этом EIA оставило прогноз средней цены Brent на 2024 год без изменений — на уровне 77,57 доллара за баррель.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год был также повышен до 77,84 доллара за баррель с январской оценки в 77,18 доллара, а прогноз на 2024 год также остался без изменений на уровне 71,57 доллара за баррель.
https://1prime.ru/oil/20230207/839722191.html
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