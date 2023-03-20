МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем падают примерно на 0,5% на риске снижения экономической активности, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на опасениях за спрос

По состоянию на 15.46 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,60%, до 72,53 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 66,51 доллара.

Цены на нефть снижаются на фоне опасений, что последствия банковского кризиса в США и Европе замедлят мировую экономику или даже вызовут рецессию.

"Если банки столкнутся с ужесточением регулирования и давлением, это может привести к тому, что многим потребителям и предприятиям будет сложнее занять деньги, что может привести к ослаблению экономической активности", — сказал агентству Франс Пресс директор по инвестициям AJ Bell Расс Моулд (Russ Mould).

Инвесторы уже опасались наступления рецессии на фоне борьбы центробанков многих стран с высокой инфляцией. В частности на рынке есть опасения, что свою ставку продолжит повышать Федеральная резервная система США. Спад экономической активности в свою очередь приведет к снижению спроса и цен на топливо.