ТОКИО, 27 мар — ПРАЙМ. Япония продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, заявил на заседании верхней палаты парламента премьер-министр Японии Фумио Кисида. Производство СПГ на "Сахалине — 2" превысило плановые показатели

По его словам, "относительно выхода из зависимости от России в энергетике", во второй половине 2022 года Япония сократила в импорте из России нефть на 90%, уголь — на 60%. "С другой стороны, в дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому по проектам на Сахалине они важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них. По вопросам обеспечения энергией мы находимся в тесном взаимодействии со странами "семерки" и мирового сообщества", — сказал Кисида.

Он сообщил также, что механизм осуществления санкций против России, который был согласован странами "семерки" в феврале, направлен на регулирование и усиление уже принятых санкций, в настоящее время идут согласования с другими странами.

Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин- 2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменил Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохранил, японские компании Mitsui & Co. Ltd и Mitsubishi Corporation заявили о продолжении своего участия в проекте. Также контракты с новым оператором компанией "Сахалинская Энергия" заключили потребители энергии: компания JERA – совместная компания энергетических Tokyo Electric Power Co. (ТЕРСО) и Chubu Electric Power Co., Kyushu Electric Power Company, Tokyo Gas, Tohoku Electric.

"Сахалин 2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ.

В проекте "Сахалин 1" 30% принадлежит японской компании Sodeco, в которой 50% принадлежит правительству Японии в лице министерства экономики, а также входят корпорации Itochu, Japan Petroleum Exploration (JAPEX), Marubeni и INPEX Corporation.

По данным за прошлый год, российские поставки составляют 3,6% импортируемой в Японию нефти. Сейчас Япония, как и другие страны G7, ввела запрет на импорт российской нефти и импорта нефти с "Сахалин 1" в Японию не ведется.

Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором проекта "Сахалин 1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

Прежний оператор проекта "Сахалин 1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена, в частности, добыча газа и нефти была полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина 1" являются "Роснефть" (20%), индийская ONGC (20%) и японская Sodeco (30%).