МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 31 марта, тем самым растеряв рост, наблюдавшийся после объявления рядом стран ОПЕК+ о дополнительных сокращениях добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 14.59 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,67%, до 80,06 доллара за баррель, минутами ранее стоимость опускалась ниже 80 долларов впервые с 31 марта. Июньский фьючерс на WTI дешевеет на 0,39%, до 76,77 доллара.

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года — суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы "поддержать стабильность рынка". Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки также до конца года. Цены на нефть отреагировали на эти новости ростом — почти с 80 долларов за баррель марки Brent примерно до 85 долларов, а в какой-то момент это сырье стоило и выше 86 долларов.

Сразу после решения организации стоимость нефти марки Brent подскочила на 6,47% за сутки, достигнув 86,44 доллара за баррель.