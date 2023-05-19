МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Китай предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай–Центральная Азия в Сиане. Нефть дешевеет в ожидании решений относительно госдолга США

"Китай предлагает создать партнерские отношения с Центральной Азией в области энергетического сотрудничества, ускорить строительство линии D газопровода Китай–Центральная Азия, расширить масштабы торговли нефтью и газом между сторонами", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.

Китайский лидер также предложил развивать сотрудничество на всей производственной цепочке в области энергетики, усилить сотрудничество в области новых источников энергии и мирного использования ядерной энергетики.

Саммит Китай–Центральная Азия 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.