МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. ОПЕК+ вряд ли изменит параметры сделки на июньской встрече, поскольку заметных колебаний в отношении баланса спроса и предложения на нефтяном рынке с момента принятия последних решений не произошло, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Новак рассказал, что ожидать от встречи ОПЕК+ 4 июня

"На июньской встрече ОПЕК+, вероятно, все останется без изменений, с момента последнего решения в апреле пока не произошло заметных изменений в отношении баланса спроса и предложения, способных привести к дополнительным действиям в отношении уровня добычи", — сказал эксперт.

Страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки — также до конца года. Россия, в свою очередь, на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте. Члены ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.

По словам Скрябина, с одной стороны, ОПЕК+ ранее понизил квоты на добычу, что оказало временную поддержку котировкам. Но глобальные экономические риски замедления крупнейших экономик, США, Евросоюза и Китая, в том числе на фоне продолжающихся дебатов в отношении потолка госдолга США и возможного дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, формируют неопределенность в отношении будущего спроса на нефть, объяснил эксперт. Все беды от "Дружбы": Польша загнала антироссийскую коалицию в трубу

С другой же стороны, отметил он, в США стартует сезон повышенного спроса на топливо — страна начинает массово путешествовать на автомобилях. "На прошлой неделе запасы нефти, бензина и дистиллятов заметно сократились. Это вполне "бычий" сигнал для сектора сырья", — сказал Скрябин.

Таким образом, из-за действующих разнонаправленно факторов мировые цены на нефть пока не имеют понижательной или повышательной динамики, заключил эксперт. По данным торгов, котировки Brent с начала месяца стабильно держатся в диапазоне 72-78 долларов за баррель.