МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 июня, выросли на 1,5 миллиона баррелей, до 461,2 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. В мире разгорается битва за "белую нефть": что упустила Россия

Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 7 июня, в 17.30 мск.

В 9.00 мск министерство экономики и технологий Германии опубликует данные о промпроизводстве в стране. Аналитики полагают, что в апреле показатель вырос на 0,6% к марту.

В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. По мнению экспертов, дефицит торгового баланса США в апреле увеличился до 75,2 миллиарда долларов с 64,2 миллиарда долларов в марте.