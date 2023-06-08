МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россия в 2022 году получила более 20 заявок из различных, в первую очередь азиатских, стран на поставки нефти, нефтепродуктов и СПГ; обладает потенциалом расширения географии экспорта, заявил вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". Новак отметил баланс спроса и предложения на нефтяном рынке

"В течение прошлого года получено более 20 заявок из различных стран, в первую очередь азиатских, на поставки нефти, нефтепродуктов и СПГ. То есть имеется существенный потенциал расширения географии экспорта", – сообщил Новак.

Он добавил, что для укрепления финансового суверенитета страны особое значение приобретает ускоренный переход на расчеты в национальных валютах. Сегодня, по его словам, значительная часть расчетов осуществляется в рублях, юанях и рупиях.

"При этом мы видим все большее количество стран, которые переходят на расчеты в национальных валютах со своими партнерами", – отметил вице-премьер.