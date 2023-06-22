БУДАПЕШТ, 22 июн — ПРАЙМ. Постройка нефтепровода между Сербией и Венгрией, который может быть подсоединен на венгерской территории с нефтемагистралью "Дружба", займет минимум два-три года, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Новые санкции ЕС предусматривают запрет поставок по северной ветке "Дружбы

"Строительство (нефтепровода) в лучшем случае займет два-три года. А его значение огромно, после прошлого года это знают все", — сказал Гуйяш на правительственном брифинге.

Ранее президенты и премьер-министры Сербии и Венгрии в поселке Палич на сербской территории близ венгерской границы подписали меморандум о строительстве нефтепровода.

Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро. Отрезок будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы.