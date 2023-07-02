МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. США хотят любыми доступными способами захватить венесуэльскую нефть, пишет обозреватель испанского издания Rebelión Эдельберто Лопес Бланч. СМИ: Венесуэла проиграла апелляцию в британском суде в деле о золоте

Журналист напомнил, что Венесуэла – страна с самыми большими доказанными запасами тяжелой нефти в мире – 303 миллиарда баррелей, она обладает самыми большими запасами легкой нефти в Западном полушарии,

Сейчас все запасы сырой нефти и природного газа на территории страны принадлежат государству, оцениваются компанией PDVSA и официально утверждаются Министерством народной власти по нефти.

"До Боливарианской революции развитие нефтяной промышленности было направлено на удовлетворение интересов крупных международных корпораций, которые расхищали природные ресурсы и искажали экономическую и социальную ситуацию в стране", — отметил Лопес.

Он подчеркнул, что независимый политический, экономический и социальный путь, которого придерживается республика с 1999 года, неприемлем для США.

"Такая "независимость", конечно, уже почти 25 лет раздражает международные компании и правительство США, которые не могут воспользоваться этими месторождениями, расположенными в непосредственной близости от территории увядающей империи, и обогатиться за счет них", — отметил автор.

Журналист напомнил, что жесткие меры против Боливарианской революции начал еще Билл Клинтон. "Следующие лидеры США – Джордж Буш-младший, Барак Обама, Дональд Трамп и нынешний президент Джо Байден – продолжили его дело", — пишет он.

По словам Лопеса, давление Вашингтона на Каракас выражается поддержкой самопровозглашенного марионеточного "президента" Хуана Гуайдо, санкциями, блокировкой активов.

Так, Трамп, выступая десятого июня в штате Северная Каролина, заявил: "Когда я ушел, Венесуэла была близка к краху. Мы бы захватили ее и получили всю эту нефть. Но теперь мы покупаем ее у Венесуэлы, обогащая диктатора".

Журналист приводит слова первого вице-президента Объединенной социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, согласно которым более 400 санкций, введенных США и их союзниками, "касаются не прав человека, демократии или существовавшей диктатуры", а "захвата нефтяных богатств страны".

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