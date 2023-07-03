МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия продлит июльское добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на август, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства.
"Официальный источник в министерстве энергетики объявил, что Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле, еще на месяц, чтобы включить август", — пишет агентство, отмечая, что сокращение может быть продлено.
Также в сообщении говорится, что добыча королевства в августе составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20230703/840977493.html
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