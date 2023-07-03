МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к росту на 1,5% после новостей о снижении добычи Саудовской Аравией и Россией в августе, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на ожиданиях вокруг политики ФРС США

По состоянию на 12.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,51%, до 76,55 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,5%, до 71,7 доллара. Незадолго до выхода новостей нефть дешевела.

Саудовская Аравия продлит июльское добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на август, сообщило ранее в понедельник саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства. Отмечалось также, что добыча королевства в августе составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки.

Чуть позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки для обеспечения баланса нефтяного рынка.