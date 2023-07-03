МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals в июне составила 55,28 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 74,71 доллара, таким образом скидка на российскую нефть в прошлом месяце составила 19,43 доллара за баррель, следует из данных Минфина, опубликованных в телеграм-канале министерства. В США вновь снизилось число действующих нефтегазовых буровых установок

"Средняя цена на нефть марки Urals в июне 2023 года сложилась в размере 55,28 доллара за баррель, что в 1,58 раза ниже, чем в июне 2022 года (87,25 доллара за баррель). Цена нефти North Sea Dated в июне 2023 года составила 74,71 доллара", — говорится в сообщении Минфина.

В мае нефть Urals стоила 53,34 доллара за баррель, соответственно, в июне она подорожала на 3,6%.

По данным Минфина, в январе-июне текущего года средняя цена российской нефти сложилась в размере 52,17 доллара против 84,09 доллара за баррель в аналогичном периоде прошлого года.

Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.