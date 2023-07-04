МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут после новостей понедельника о снижении добычи Саудовской Аравией и Россией, свидетельствуют данные торгов. Алжир в августе добровольно сократит добычу нефти

По состоянию на 7.36 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,54% — до 75,05 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,56%, до 70,18 доллара.

Ожидания снижения поставок поддерживают котировки нефти. В понедельник Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле.

Чуть позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки. В аппарате Новака уточнили, что в результате Россия в августе сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к ранее принятым обязательствам.

В понедельник после выхода новостей рост цен на нефть достигал в моменте 1,5%, но под вечер замедлился до 0,1%.

"Базовые факторы не оказывают такого сильного влияния на направление цен, как можно было бы ожидать. Вместо этого рынок сосредоточен на неопределенных макроэкономических перспективах", — сказал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).