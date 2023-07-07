МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают подниматься, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают перспективы поставок на решениях ОПЕК+ по добыче и экспорту. Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, США и Европы, пишет СМИ

По состоянию на 13.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,34% — до 76,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,33%, до 72,04 доллара. Утром нефть также дорожала.

Трейдеры продолжают оценивать базовые факторы рынка, особенно перспективы добычи. Ранее на неделе Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки. Чуть позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.

"Мы остаемся осторожно оптимистичными… ОПЕК может слабо контролировать фиксированную цену, но они будут контролировать структуру кривой", — сказал агентству Блумберг основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya).

Позднее в пятницу будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 30 июня. За предыдущую рабочую неделю их число сократилось на один — до 545 агрегатов.