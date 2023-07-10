МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем опускаются на фоне удорожания доллара и слабой макростатистики из КНР, свидетельствуют данные торгов. Цена золота опускается на росте доллара и доходности госбондов США

По состоянию на 13.57 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,68%, до 77,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 73,31 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 102,43 пункта, к иене доллар дорожает на 0,26%. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте.

Влияет на торги и макростатистика из Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Годовая инфляция в стране в июне оказалась нулевой, тогда как прогнозировался рост потребительских цен на 0,2%.

Аналитик при этом обращает внимание на базовые факторы. "Формула остается той же: опасения рецессии по-прежнему конкурируют за доминирование на фоне дефицитного баланса нефти", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga).