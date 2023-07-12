Минэнерго США: запасы нефти в стране выросли до 458,1 миллиона баррелей к 7 июля
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 июля, увеличились на 5,9 миллиона баррелей, или 1,3%, — до 458,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов лишь на 0,5 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период сократились до 41,2 миллиона баррелей с 42,8 миллиона.
В то же время запасы бензина в США остались на уровне предыдущей недели в 219,5 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 0,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4,8 миллиона баррелей (на 4,2%) и составили 118,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 0,3 миллиона.
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 июля, снизилась на 100 тысяч баррелей в день — до 12,3 миллиона баррелей в сутки, добавляет минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,275 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в апреле составила 12,61 миллиона баррелей в сутки, по предварительным, данным показатель в мае достиг 12,56 миллиона баррелей в день, в июне — 12,47 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,89 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго 11 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 12,56 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — повысило на 80 тысяч баррелей в сутки, до 12,85 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/oil/20230712/841066824.html