МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 июля, увеличились на 5,9 миллиона баррелей, или 1,3%, — до 458,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов лишь на 0,5 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период сократились до 41,2 миллиона баррелей с 42,8 миллиона.

В то же время запасы бензина в США остались на уровне предыдущей недели в 219,5 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 0,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4,8 миллиона баррелей (на 4,2%) и составили 118,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 0,3 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 июля, снизилась на 100 тысяч баррелей в день — до 12,3 миллиона баррелей в сутки, добавляет минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,275 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в апреле составила 12,61 миллиона баррелей в сутки, по предварительным, данным показатель в мае достиг 12,56 миллиона баррелей в день, в июне — 12,47 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,89 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго 11 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 12,56 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — повысило на 80 тысяч баррелей в сутки, до 12,85 миллиона баррелей в день.