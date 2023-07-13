МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в июне, втором месяце добровольных сокращений, выросла на 91 тысячу баррелей в сутки к уровню мая — до среднего уровня в 28,19 миллиона баррелей в сутки, страны организации добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 миллиона баррелей в сутки, выполняя соглашение на 250%, следует из данных июльского доклада ОПЕК. Кувейт не рассматривает добровольные сокращения добычи нефти

"Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в июне 2023 года составил в среднем 28,19 миллиона баррелей в сутки, что на 91 тысячу баррелей в сутки больше, чем в предыдущем месяце. Добыча нефти выросла в основном в Иране и Ираке, в то время как в Анголе снизилась", — говорится в докладе.

Таким образом, ОПЕК выполнила сделку на 250%, сокращая добычу на 1,9 миллиона баррелей в сутки больше плана.

В апреле текущего года ряд стран ОПЕК+ заявили о добровольных сокращениях добычи с мая до конца года сверх существующих квот на 1,16 миллиона баррелей в сутки, из которых только на страны-участницы ОПЕК приходится 1,04 миллиона баррелей. Соответственно, текущий уровень добычи организации ниже не только квот в рамках ОПЕК+, но и целевого уровня с учетом дополнительных сокращений. Россия в апреле также заявила, что продлевает свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца года.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре же ОПЕК+ решил, что в ноябре-декабре будет снижать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от августовского уровня, в 2023 году пока продолжает следовать этим же параметрам.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений до сих пор не могут нарастить добычу до позволенного им уровня.