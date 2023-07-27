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2023
https://1prime.ru/oil/20230727/841204693.html
Глава Минэнерго назвал ожидаемый объем поставок нефти в Африку в 2023 году
Нефть
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Россия может поставить в страны Африки 18-20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в 2023 году, а по итогам первого полугодия уже направила туда примерно 8 миллионов тонн... ПРАЙМ, 27.07.2023
нефть, энергетика, новости, африка, россия, нефтепродукты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Россия может поставить в страны Африки 18-20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в 2023 году, а по итогам первого полугодия уже направила туда примерно 8 миллионов тонн нефтепродуктов, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.
"В 2022 году мы направили около 8 миллионов тонн нефтепродуктов в страны Африки. По сырой нефти совсем мало, больше они, конечно, запрашивают нефтепродукты, дизель, в первую очередь. В этом году мы уже за полгода примерно столько же направили туда. Мы ожидаем, что по году 18-20 миллионов тонн, наверное, будет", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" на полях саммита "Россия — Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.