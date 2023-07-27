С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Россия может поставить в страны Африки 18-20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в 2023 году, а по итогам первого полугодия уже направила туда примерно 8 миллионов тонн нефтепродуктов, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. Нефть дорожает почти на процент утром в четверг

"В 2022 году мы направили около 8 миллионов тонн нефтепродуктов в страны Африки. По сырой нефти совсем мало, больше они, конечно, запрашивают нефтепродукты, дизель, в первую очередь. В этом году мы уже за полгода примерно столько же направили туда. Мы ожидаем, что по году 18-20 миллионов тонн, наверное, будет", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" на полях саммита "Россия — Африка".

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.