МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают снижение после роста предыдущего дня, при этом котировки могут увеличиться пятую неделю подряд, свидетельствуют данные торгов. Сыграли в дурака: как Россия прорубила дыру в нефтяном потолке

По состоянию на 8.05 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,55% — до 83,33 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 79,7 доллара.

В четверг нефть росла в цене, причем впервые с 19 апреля Brent с поставкой в сентябре поднималась в стоимости выше 84 долларов за баррель, WTI — выше 80 долларов. По итогам недели котировки могут показать рост на 2,8% и 3,4% соответственно. А суммарно за пять недель нефть может подорожать примерно на 13% и 15% соответственно.

"Последние экономические данные, включая ВВП США, говорят об устойчивости экономики, что… предполагает гораздо более оптимистичные перспективы спроса на нефть", — прокомментировал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).

Согласно опубликованным в четверг данным, ВВП США во втором квартале, согласно предварительной оценке, вырос на 2,4% в пересчете на год. Аналитики при этом прогнозировали увеличение американской экономики на 1,8%.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 28 июля. За предыдущую рабочую неделю их число сократилось на 7 — до 530 агрегатов.