МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько поднимаются на фоне удешевления доллара, при этом котировки могут показать рост шестую неделю подряд на ожиданиях снижения добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Рубль в начале торгов показывает разнонаправленную динамику

По состоянию на 8.07 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,15%, до 85,27 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 81,73 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 102,44 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.

Котировки нефти могут показать рост шестую неделю подряд, суммарно за этот период стоимость этого вида сырья поднялась примерно на 15,5% и 18% соответственно. Поддерживали котировки ожидания по поводу снижения добычи странами ОПЕК+.

"Эти снижения поставок наконец приводят ситуацию на нефтяном рынке к дефициту, особенно в период пикового летнего спроса", — цитирует агентство Блумберг слова рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte Чару Чананы (Charu Chanana).

В четверг Саудовская Аравия заявила, что продлевает дополнительное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь. Было также отмечено, что сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено.