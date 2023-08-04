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2023
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Цена нефти Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с апреля
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть растут на 1%, а стоимость марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля, следует из данных торгов. По состоянию на 18.37 мск цена... ПРАЙМ, 04.08.2023
нефть, энергетика, рынки, экономика, новости, мир, мировые цены на нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1%, а стоимость марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.37 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,92%, до 85,92 доллара за баррель, минутами ранее она впервые с 17 апреля поднималась выше 86 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,02%, до 82,38 доллара.