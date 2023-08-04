МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1%, а стоимость марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля, следует из данных торгов. Цена дизеля на Санкт-Петербургской бирже обновила рекорд

По состоянию на 18.37 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,92%, до 85,92 доллара за баррель, минутами ранее она впервые с 17 апреля поднималась выше 86 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,02%, до 82,38 доллара.