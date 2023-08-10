МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июньской оценкой, следует из августовского доклада организации. Цены на нефть слабо снижаются на утренних торгах четверга

"Учитывая значительный уровень бурения на нефтяных месторождениях и заканчивания скважин, ожидается, что добыча нефти и конденсата вырастет по сравнению с предыдущим годом на 0,8 миллиона баррелей в сутки, до 12,7 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе организации.

В предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году до 12,61 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает роста показателя на 0,75 миллиона баррелей в сутки, до 12,66 миллиона баррелей в сутки.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2022 году составила 11,91 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2024 году может достичь 13,08 миллиона баррелей в сутки.

Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в стране в текущем году вырастет в годовом выражении на 1,1 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 20,4 миллиона баррелей в сутки, что на 50 тысяч баррелей в сутки больше по сравнению с прошлой оценкой. Отмечается, что, несмотря на снижение буровой активности, до конца 2023 года до сих пор ожидается меньше проблем с цепочками поставок и логистикой на сланцевых месторождениях Permian, Eagle Ford и Bakken.