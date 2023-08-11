МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россия снизила добычу нефти в июле к июню на 50 тысяч баррелей в сутки, до 9,4 миллиона баррелей, что означает, что Москва более чем выполнила свое добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства. ОПЕК повысила прогноз на 2023 год по добыче нефти и конденсата в России

"В июле добыча нефти в России сократилась на 50 тысяч баррелей в сутки, до 9,4 миллиона баррелей в сутки, поскольку экспорт снизился на фоне увеличения объемов переработки на внутреннем рынке. Это означает, что Москва более чем выполнила свое добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки", — говорится в докладе.

В связи с тем, что Россия решила дополнительно сократить экспортные поставки нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки и в сентябре на 300 тысяч баррелей, а вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что компании сами будут решать, сокращать им добычу или экспорт, МЭА снизило прогноз по добыче на август чуть менее чем на 200 тысяч баррелей.

Общий объем добычи жидких углеводородов Россией в июле составил, по оценкам МЭА, 10,74 миллиона баррелей в сутки, что на 660 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в феврале 2022 года. Агентство ожидает, что в 2023 году средний уровень добычи жидких углеводородов в России составит 10,86 миллиона баррелей в сутки, что на 230 тысяч баррелей меньше, чем в прошлом году.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам Новака, Россия достигла обещанного с мая.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.