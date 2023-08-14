БРЮССЕЛЬ, 14 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия совместно с "большой семеркой" на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации с российской нефтью и нефтепродуктами на мировых рынках и следит за соблюдением санкций и реализацией механизма ценовых ограничений на экспорт, сообщил РИА Новости европейский представитель. ЕС повысил антидемпинговые пошлины на китайские оптоволоконные кабели

Однако в ЕС не стали уточнять, когда может пройти официальное заседание так называемой "коалиции" для пересмотра потолка цен на нефть РФ в соответствии с более ранними заявлениями Брюсселя. В конце июля представитель Еврокомиссии заявлял, что ЕС и G7 пока не пересматривали потолок цен на нефть РФ, поскольку она торгуется ниже установленного потолка. Ранее в Брюсселе заявляли, что пересмотр планируется проводить раз в два месяца.

"Коалиция G7+ по ограничению цен (на экспорт российской нефти – ред.) и ЕС постоянно следят за ситуацией, ЕС проводит регулярную оценку при поддержке Международного энергетического агентства (МЭА), изучая ключевые перемены на рынке, чтобы обеспечить достижение целей механизма по ограничению цен", — указал собеседник РИА Новости. Он добавил, что за развитием ситуации с потолком цен на нефть РФ следят непосредственно в Еврокомиссии, которая дает государствам-членам необходимые разъяснения.

Представитель ЕС подчеркнул, что "внедрение и обеспечение соблюдения санкций является обязанностью государств-членов ЕС". "Однако Еврокомиссия приложила значительные усилия для поддержки государств-членов в решении этой задачи. Она тесно сотрудничает с национальными компетентными органами, в том числе с портовыми властями, по устранению рисков обхода санкций, среди прочего, предоставляя рекомендации и правовые консультации", — пояснил он.

Собеседник РИА Новости отметил также, что Еврокомиссия через спецпосланника по санкциям работает и с третьими странами для снижения рисков обхода антироссийских санкций. "Борьба с обходом санкций крайне важна для обеспечения полной эффективности потолка цен (на экспорт российской нефти- ред.)", — указал представитель ЕС.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ЕС заявляли, что для возможного пересмотра предельных цен на российскую нефть планируется проводить соответствующие встречи участников коалиции раз в два месяца.

Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.