МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Россия в полном объеме исполняет свои обязательства перед ОПЕК+ в рамках добровольного сокращения добычи нефти, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам. ОПЕК+ снизил добычу нефти в июле, сообщило МЭА

"Мы исполняем свои обязательства в полном объеме", — сказал он, отвечая на вопросы об объемах добычи нефти в России в августе и объемах его снижения в рамках добровольного сокращения добычи нефти ОПЕК+.

При этом Новак не уточнил объем добычи нефти в России по итогам августа.