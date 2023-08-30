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https://1prime.ru/oil/20230830/841612275.html
Россия в полном объеме исполняет обязательства перед ОПЕК+, заявил Новак
Нефть
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Россия в полном объеме исполняет свои обязательства перед ОПЕК+ в рамках добровольного сокращения добычи нефти, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам. "Мы исполняем свои... ПРАЙМ, 30.08.2023
нефть, энергетика, новости, добыча нефти, опек, россия, александр новак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Россия в полном объеме исполняет свои обязательства перед ОПЕК+ в рамках добровольного сокращения добычи нефти, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам.
"Мы исполняем свои обязательства в полном объеме", — сказал он, отвечая на вопросы об объемах добычи нефти в России в августе и объемах его снижения в рамках добровольного сокращения добычи нефти ОПЕК+.
При этом Новак не уточнил объем добычи нефти в России по итогам августа.