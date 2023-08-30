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Добыча нефти в США не изменилась за неделю, завершившуюся 25 августа
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Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 августа, сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления... ПРАЙМ, 30.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, сша, добыча нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 августа, сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,725 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в мае составила 12,66 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель достиг 12,68 миллиона баррелей в день, в июле — 12,73 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 8 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 200 тысяч баррелей в день — до 12,76 миллиона баррелей в день, на 2024 год — на 240 тысяч баррелей в день, до 13,09 миллиона баррелей в сутки.