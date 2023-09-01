МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером примерно на 1,5-2%, при этом завершить неделю котировки могут также в плюсе после двух недель снижения, свидетельствуют данные торгов. Розничная цена газомоторного топлива в России за май подскочила на четверть

По состоянию на 20.04 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,8%, до 88,39 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 2,18%, до 85,45 доллара.

С начала недели котировки Brent и WTI выросли примерно на 4,5% и 7% соответственно, а до этого две недели подряд цены снижались. Поддерживающими факторами стали ожидания сокращения добычи странами ОПЕК+ и удешевление доллара, что делает сырье более доступным при покупке в другой валюте.

Трейдеры также продолжают оценивать комментарии России по поводу добычи. В четверг вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти РФ на внешние рынки, новые параметры будут озвучены на следующей неделе.

Инвесторы обратили внимание и на сильную промышленную статистику из Китая, крупного потребителя и импортера нефти. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности страны, по версии Caixin, в августе увеличился до 51 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее.

Также в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 сентября их число не изменилось и осталось на отметке в 512 агрегатов.