МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются после роста в течение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. Слабый рубль и дорогая нефть: сказка для бюджета начинается

По состоянию на 13.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,44% — до 89,64 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 86,39 доллара.

Днем ранее стоимость марки Brent увеличилась на 0,39%, при этом в ходе торгов цена превышала 91 доллар за баррель впервые с 17 ноября, а стоимость марки WTI выросла на 1,01%.

Положительной динамике вторника способствовало сообщение агентства новостей SPA о продлении Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года.

Инвесторы также ожидают еженедельную статистику по запасам нефти в США, которая будет опубликована в четверг. Согласно прогнозам, за неделю по 1 сентября коммерческие запасы нефти сократились на 1,4 миллиона баррелей после падения на 10,6 миллиона баррелей неделей ранее.