МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что добыча жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России сократится до 10,1 миллиона баррелей в сутки к 2028 году, говорится в ежегодном докладе организации World Oil Outlook (WOO). Комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность квотам добычи нефти

"Прогнозируется, что Россия снизит добычу жидких углеводородов с 11 миллионов баррелей в сутки в 2022 году до 10,1 миллиона баррелей в сутки в 2028 году. После снижения добычи до 10,4 миллиона баррелей в сутки в 2023-2024 годах ожидается снижение до 10,1 миллиона к 2028 году", — следует из документа.

При этом ОПЕК предполагает, что Россия снова увеличит добычу жидких углеводородов в середине 2030-х годов, но потом сократит ее примерно до 10,5 миллиона баррелей в сутки к 2045 году. Значительное снижение на более зрелых месторождениях компенсирует рост на новых.