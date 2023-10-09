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2023
https://1prime.ru/oil/20231009/841926230.html
ОПЕК ожидает снижения добычи нефти и конденсата в России к 2028 году
Нефть
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ОПЕК ожидает, что добыча жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России сократится до 10,1 миллиона баррелей в сутки к 2028 году, говорится в ежегодном докладе организации... ПРАЙМ, 09.10.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, россия, опек
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что добыча жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России сократится до 10,1 миллиона баррелей в сутки к 2028 году, говорится в ежегодном докладе организации World Oil Outlook (WOO).
"Прогнозируется, что Россия снизит добычу жидких углеводородов с 11 миллионов баррелей в сутки в 2022 году до 10,1 миллиона баррелей в сутки в 2028 году. После снижения добычи до 10,4 миллиона баррелей в сутки в 2023-2024 годах ожидается снижение до 10,1 миллиона к 2028 году", — следует из документа.
При этом ОПЕК предполагает, что Россия снова увеличит добычу жидких углеводородов в середине 2030-х годов, но потом сократит ее примерно до 10,5 миллиона баррелей в сутки к 2045 году. Значительное снижение на более зрелых месторождениях компенсирует рост на новых.