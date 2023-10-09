МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в мировом импорте нефти и газового конденсата вырастет с 64% в 2022 году до почти 72% в 2045 году, поставки в регион увеличатся на 9,6 миллиона баррелей в сутки, до 32,6 миллиона, следует из ежегодного доклада ОПЕК World Oil Outlook 2045 (WOO). ОПЕК ожидает роста добычи организации до 46 млн баррелей в сутки

"Азиатско-Тихоокеанский регион остается основным направлением мирового экспорта нефти и конденсата. Общий объем импорта постепенно увеличивается с 23 миллионов баррелей в сутки в 2022 году до 32,6 миллионов баррелей в сутки в 2045 году. Соответственно, доля АТР в мировой межрегиональной торговле увеличится с 64% в 2022 году до почти 72% в 2045 году", — говорится в докладе.

ОПЕК отмечает, что благодаря активному росту спроса мировая торговля нефтью и конденсатом достигнет в 2025 году более 39,3 миллиона баррелей в сутки, что более чем на 3 миллиона больше, чем в 2022 году.

После 2025 года объем торговли нефтью и конденсатом будет также постепенно увеличиваться и к 2045 году достигнет 45,3 миллиона баррелей в сутки.

Основной вклад в рост экспорта, по мнению ОПЕК, будут вносить страны Ближнего Востока и Латинской Америки, а также США и Канада.