2023-10-09T11:13:33+03:00
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https://1prime.ru/oil/20231009/841926483.html
Поставки нефти и конденсата в АТР вырастут к 2045 году
Нефть
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Доля Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в мировом импорте нефти и газового конденсата вырастет с 64% в 2022 году до почти 72% в 2045 году, поставки в регион увеличатся на 9,6... ПРАЙМ, 09.10.2023
нефть, энергетика, новости, мир, опек, атр, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в мировом импорте нефти и газового конденсата вырастет с 64% в 2022 году до почти 72% в 2045 году, поставки в регион увеличатся на 9,6 миллиона баррелей в сутки, до 32,6 миллиона, следует из ежегодного доклада ОПЕК World Oil Outlook 2045 (WOO).
"Азиатско-Тихоокеанский регион остается основным направлением мирового экспорта нефти и конденсата. Общий объем импорта постепенно увеличивается с 23 миллионов баррелей в сутки в 2022 году до 32,6 миллионов баррелей в сутки в 2045 году. Соответственно, доля АТР в мировой межрегиональной торговле увеличится с 64% в 2022 году до почти 72% в 2045 году", — говорится в докладе.
ОПЕК отмечает, что благодаря активному росту спроса мировая торговля нефтью и конденсатом достигнет в 2025 году более 39,3 миллиона баррелей в сутки, что более чем на 3 миллиона больше, чем в 2022 году.
После 2025 года объем торговли нефтью и конденсатом будет также постепенно увеличиваться и к 2045 году достигнет 45,3 миллиона баррелей в сутки.
Основной вклад в рост экспорта, по мнению ОПЕК, будут вносить страны Ближнего Востока и Латинской Америки, а также США и Канада.